سعر الذهب في الأردن اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021

سعر الذهب في العراق اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في العراق والذي اتراجع في معاملات اليوم الأحد رغم استقرار "النفيس" عالميا بعد إعلان السياسات النقدية الأمريكية.

سعر الذهب في العراق اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، إلى نحو 85.046 ألف دينار (57.87 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق، إلى نحو 74.417 ألف دينار (50.64 دولار).

سعر الذهب في العراق اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18، إلى نحو 63.486 ألف دينار (43.40 دولار).

وارتفع صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 49.611 ألف دينار (33.76 دولار).

سعر الأوقية الذهب في العراق

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في العراق، ارتفاعًا إلى نحو 2.644 مليون دينار (1800 دولار).

سعر الجنيه الذهب في العراق

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في العراق، نحو 595.337 ألف دينار (405.09 دولار).