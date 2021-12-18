سعر الذهب في الأردن اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021

سعر الذهب في الاردن اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في الاردن والذي اتراجع في معاملات اليوم الأحد رغم استقرار "النفيس" عالميا بعد إعلان السياسات النقدية الأمريكية.

سعر الذهب في الاردن اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن، ليسجل نحو 41.01 دينار (57.87 دولار)، مقابل 41.21 دينار (58.13 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن، ليصل إلى 30.75 دينار (43.40 دولار)، مقابل 30.91 دينار (43.59 دولار).

سعر الذهب في الاردن اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021



وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.92 دينار (33.76 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 20.50 دينار (28.93 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الأردن

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن ليسجل نحو 35.88 دينار (50.64 دولار)، مقابل 36.06 دينار (50.86 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

سعر الأوقية الذهب في الاردن

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الأردن نحو 1275 دينار (1800 دولار).

سعر الجنيه الذهب في الاردن

وجاء سعر الجنيه الذهب في الأردن (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 287.05 دينار (405.09 دولار).