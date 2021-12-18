ينشر لكم موقع "فلسطين اليوم" الاخباري، العديد من الموضوعات والتحديثات التي تهم المواطنين وخاصة تحديثات ترددات القنوات المختلفة، وفي هذا المقال سنتحدث عن تردد قناة كراميش للأطفال الجديد، حيث تبحث عنه شريحة كبيرة من المتابعين لما يقدم من فقرات مميزة وهادفة للأطفال.

تردد قناة كراميش الجديد 2022 على نايل سات

نبذة عن القناة

تتربع القناة على عرش القنوات الخاصة للأطفال فهي تقدم محتوى مهم لتعاليم الإسلام والتسامح والمحبة والأخلاق اضافة الى التعاون والتعليم والتثقيف واحترام الأخرين.

وتعمل على تعزيز طموح وأهداف وأفكار الاطفال من خلال برامجها ومسلسلاتها وأفلامها الكرتونية التي تمنح الطفل القدرة لحقيق أهدافه.

تردد قناة كراميش الجديد 2022 على نايل سات

قناة كراميش

وتختص القناة بنشر المسلسلات والأفلام الكرتونية الخاصة للاطفال وتحمل تلك المسلسلات والأفلام رسائل مهمة واخلاقية وعلمية للأطفال كما تعمل على نشر الوعي والثقافة بين الأطفال لا سيما المحبة والاخلاص.

وتمكنت القناة منذ انطلاقتها من جذب قلوب الأطفال في الدول العربية بسبب المحتوى الذي تقدمه القناة على مدار الساعة.

تردد قناة كراميش الجديد 2022 على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات

- التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

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التردد الجديد لقناة كراميش 2022 على نايل سات

القمر الصناعي عرب سات

- التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:3/4