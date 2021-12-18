سعر الذهب في لبنان اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021

سعر الذهب في لبنان اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في لبنان والذي ارتفع في معاملات اليوم الأحد رغم استقرار "النفيس" عالميا بعد إعلان السياسات النقدية الأمريكية.

سعر الذهب في لبنان اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، ليسجل نحو 88.115 ألف ليرة (57.87 دولار)، مقابل 78.669 ألف ليرة (58.10 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان ليصل إلى مستوى 66.087 ألف ليرة (43.40 دولار)، مقابل 65.753 ألف ليرة (43.58 دولار).

سعر الذهب في لبنان اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.401 ألف ليرة (33.76 دولار)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 44.058 ألف ليرة (28.93 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان، ليسجل نحو 77.103 ألف ليرة (50.64 دولار)، مقابل 76.712 ألف ليرة (50.84 دولار).

سعر الاوقية الذهب في لبنان

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان ، نحو 2.740 مليون ليرة (1800 دولار).

سعر الجنيه الذهب في لبنان

وجاء سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم عند مستوى 616.821 ألف ليرة (405.09 دولار).