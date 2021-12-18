نادي "المكبر" يفوز على نظيره "طوباس" في دوري المحترفين

فاز نادي "جبل المكبر" على نادي "طوباس" بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على ستاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين.

وافتتح بهاء علقم التسجيل لجبل المكبر في الدقيقة (37)، قبل أن يضاعف بهاء ربايعة النتيجة في الدقيقة (49).

وبهذه النتيجة، رفع "جبل المكبر" رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد طوباس عند 5 نقاط في المركز قبل الأخير.

وكانت مباريات يوم الجمعة، قد شهدت فوز "شباب الخليل" على "شباب الظاهرية" بهدفين نظيفين سجلهما محمد الجعبري في الدقيقة (59) وتامر صيام في الدقيقة (68)، وذلك في المباراة التي جرت على ستاد هواري بومدين في دورا جنوب الخليل.

وحافظ "شباب الخليل" على صدارة الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة، في حين تجمد رصيد الظاهرية عند 17 نقطة في المركز الثالث.

كما تعادل "مركز بلاطة" مع "ثقافي طولكرم" بهدف لمثله، ضمن المباراة التي جمعتهما على ستاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين. وافتتح عبد اللطيف البهداري التسجيل لبلاطة في الدقيقة (44)، قبل أن يعادل يحيى السباخي النتيجة لفريقه في الدقيقة (75).