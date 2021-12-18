طريقة سهلة عمل سلطة فواكه بالنوتيلا في المنزل 2022، حيث نرفق لكم عبر وكالة فلسطين اليوم أسرع طريقة عمل سلطة فواكه بالنوتيلا والتي تعد ألذ وأشهى الفواكه الشهية والطيبة، وفي هذه المقالة ننشر لكم خطوات ومكونات، وتحظى سلطنة النوتيلا باهتمام الكثير من الناس لإعدادها بين موائد الطعام.

ويعرض لكم موقع فلسطين اليوم كافة طرق تحضير الوجبات والعصائر والحلويات ، وفي هذه المقالة قمنا بوضع خطوات اعداد سلطة فواكه بالنوتيلا سهلة التحضير.

طريقة سهلة عمل سلطة فواكه بالنوتيلا في المنزل 2022

مكونات سلطة فواكه بالنوتيلا:

شوكولاتة نيوتيلا : كوب - كريمة الخفق : نصف كوب

القشدة : نصف كوب - مانغو : كوب

كيوي : كوب - التفاح : كوب

الفراولة : كوب - أناناس : كوب

الموز : كوب

طريقة سهلة عمل سلطة فواكه بالنوتيلا في المنزل 2022

تحضير سلطة فواكه بالنوتيلا

أولاً: وفي المرحلة الأولى من اعداد الوجبة، قم تقطيع الفراولة المانجا والأناناس والكيوي والتفاح والموز إلى قطع صغيرة الحجم، ثم اضع الفواكة في وعاء ثم تخلط حتى تتداخل.

طريقة تحضير صلصة الشوكولاتة :

أولاً: اضع شوكولاتة النوتيلا والقشدة والكريمة، في وعاء متوسط الحجم.

ثانيًا: اخفق تلك المكونات جيداً بواسطة الخلاط الكهربائي حتى نحصل على صلصة كثيفة.

ثالثًا: اضف الصلصة إلى الفواكة المقطعة ونخلط حتى تتجانس المكونات.

رابعًا: والأخيرة، قم بتوزيع الفواكة في كاسات.

ونقدم سلطة فواكة بالنوتيلا في الكاسات مباشرة إلى الضيوف أو المشاركين في المناسبات.

مكونات شوكولاتة نوتيلا :

أولاً: بندق : نصف كوب (مقشر غير محمص و غير مملح(

ثانيًا: حليب مكثف محلى : كوب

ثالثًا: مسحوق الكاكاو : ثلث كوب

رابعًا: الزيت النباتي : كوب

خامسًا: حليب : كوب

فيديو طريقة سهلة عمل سلطة فواكه بالنوتيلا في المنزل 2022