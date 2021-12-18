إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في برقة بنابلس

أصيب مساء اليوم السبت، 8 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اندلاع مواجهات في قرية برقة شمال مدينة نابلس.

وكان قد أصيب في وقت سابق اليوم عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقة، شمال نابلس.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مواجهات عنيفة اندلعت على مدخل قرية برقة، بين الأهالي وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد 8 بالرصاص وإصابة العديد بحالات اختناق.

ويُشار إلى أنه إندلعت مساء اليوم، مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، بعد أنباء عن تجمع مستوطنين بالمكان.