لأول مرة.. الجزائر تتوج بكأس العرب بعد فوزها على تونس

تُوج منتخب الجزائر بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021"، اليوم السبت، بعد فوزه على نظيره التونسي 2-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرض ملعب "البيت" المونديالي بقطر.

وكان قد انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل من دون أهداف، فيما لجأ الفريقان لشوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة لحسم اللقاء.

وسجل الجزائري أمير سعيود الهدف الأول في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول ، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

فيما عزز زميله ياسين براهيمي تقدم "محاربي الصحراء" بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

ويُشار إلى أنه بهذا الفوز رفع المنتخب الجزائري كأس العرب لأول مرة في تاريخه، وحرم نظيره التونسي من إحراز لقبه الثاني في المسابقة بعد لقبه الأول في النسخة الأولى عام 1963.

وكانت استضافت قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة.

جدير ذكره أن المنتخب القطري أحرز المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "974" في وقت سابق اليوم.