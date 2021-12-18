قناة عبرية تزعُم: تقدّم في البحث عن منفذي عملية "حومش" بنابلس

قال مراسل القناة ١٣ العبرية، أور هيلر، مساء اليوم السبت:" إن هناك تقدّماً حصل في ملاحقة "الشاباك" و"الجيش" لمنفذي عملية إطلاق النار قرب مفترق "حومش" بنابلس أول أمس الخميس".

وأضاف هيلر :"إن قوات الأمن "الإسرائيلية" اعتقلت عددا من الفلسطينيين، فضلا عن مصادرة الكاميرات الأمنية من مكان الحدث".

ولفت هيلر إلى أن التقديرات تُشير أن المنفذين كانوا يعرفون بؤرة "حومش" بشكل جيد، وأطلقوا أكثر من 20 رصاصة خلال الهجوم.

وكان قد قال موقع واللا الإخباري العبري، مساء اليوم: بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف أعمال البحث والمطارة عن منفذي عملية مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب غربي مدينة جنين، شمال الضفة المحتلة، بعد 48 ساعة على وقوعها"

جدير ذكره أنه وقعت عملية إطلاق نار نفذها مسلحون فلسطينيون مساء الخميس، أدت إلى مقتل المستوطن "يهودا ديمينتان" عند مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة، فيما أصيب اثنين آخرين، فيما تمكن مطلقو النار من الانسحاب من المكان بسلام.