حركة "طالبان" تستبعد التعاون العسكري مع واشنطن

استبعد مسؤول كبير في في حركة "طالبان" الأفغانية، مساء اليوم السبت، إمكانية حدوث تعاون عسكري بين حركة طالبان والولايات المتحدة.

وقال عبد السلام حنفي نائب رئيس مكتب الوزراء المؤقت في حكومة "طالبان" :على الأمريكيين إدراك الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الشعب الأفغاني، مؤكداً في الوقت نفسه بأنه لن تسمح الحركة أبدا بإقامة أي تعاون مع الأمريكيين في المجال العسكري، في حين أن مساعداتهم ستكون ذات طابع إنساني محض".

يُشار إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان أكد أمس الجمعة، على استعداد الولايات المتحدة لتقديم مساعدة إنسانية لسكان أفغانستان.

وكانت أعلنت حركة "طالبان" في الـ6 من سبتمبر الماضي، وبعد أقل من شهر من دخول قواتها إلى العاصمة الأفغانية كابل، عن بسط سيطرتها على جميع أراضي البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 7 سبتمبر الماضي جرى إعلان تشكيل الحكومة المؤقتة لـ"حركة طالبان" .