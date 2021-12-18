الإعلام العبري: "الجيش" يكثف البحث عن منفذي عملية "حومش"

قال موقع واللا الإخباري العبري، مساء اليوم السبت: " بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف أعمال البحث والمطارة عن منفذي عملية مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب غربي مدينة جنين، شمال الضفة المحتلة، بعد 48 ساعة على وقوعها.

وزعم الموقع العبري :" أن جيش الاحتلال اعتقل أمس واليوم عددًا من الفلسطينيين للاشتباه في وقوفهم أو تورطهم في العملية".

وتابع الموقع :" إن جيش الاحتلال أجرى عمليات بحث مكثفة عن المنفذين في قرى في منطقة جنين".

ومن جانبه قال رئيس أركان حرب الاحتلال، الجنرال أفيف كوخافي: "سنوسع النشاط في البحث عن المنفذين بقدر الضرورة".

ومن ناحيته زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ران كوخاف قائلاً:" إن قوات الجيش لديها "معلومات سرية" حول المشتبه في تنفيذهم العملية".

بدوره قال قائد "فرقة الضفة" في جيش الاحتلال آفي بلوت، :"إن الوقت لن يكون بعيدًا بالنسبة لنا لوضع أيدينا على المنفذين، وسنبذل قصارى جهدنا للقبض عليهم بأسرع ما يمكن".

وكانت وقعت عملية إطلاق نار نفذها مسلحون فلسطينيون مساء الخميس، أدت إلى مقتل المستوطن "يهودا ديمينتان" عند مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة، فيما أصيب اثنين آخرين، فيما تمكن مطلقو النار من الانسحاب من المكان بسلام.