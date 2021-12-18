الاونروا تكشف عن تفاصيل دفع تعويضات لأضرار المنازل الجزئية..!

كشفت وكالة الغوث، اليوم السبت، أن هناك عملية كبيرة لدفع الأضرار الجزئية التي تشمل الطفيفة والمتوسطة والكبيرة.

وذكر المتحدث باسم الاونروا، عدنان أبو حسنة، إن الأضرار تقدر بـ6 آلاف منزل، وجسيمة "غير صالحة للسكن"، والتي بلغت 460 منزلا، ومدمرة كليًا، وتبلغ 870 منزلاً، مشيرا إلى أن ذلك يتعلق فقط بفئة اللاجئين.

وقال، إن وكالة الغوث فتحت أبواب مراكز الخدمات الاجتماعية، مبينا أنه بدأ بنحو (من أصل 6 آلاف لاجئ) أصيبت منازلهم بأضرار جزئية مختلفة، بالتوجه إلى تلك المراكز للتوقيع على تعهدات بتسلم الأموال.

وأشار إلى أن التعويضات ستودع في البنوك خلال الأيام المقبلة، مضيفًا أن الوكالة ستستكمل الصرف لباقي المتضررين الـ6 آلاف خلال الأيام المقبلة.

وحول الأضرار الكلية، أوضح أن الوكالة ستشرع في هذه المرحلة لتعويض أصحاب تلك المنازل البالغ عددهم 870 لاجئا، الشهر المقبل.

ولفت أن هذه العملية تأتي بالتنسيق مع وزارة الأشغال بغزة، مشيرًا إلى أن أونروا تتخصص في تعويض اللاجئين فقط، أما غير اللاجئين (المواطنين) تتحمل مسؤوليتهم وزارة الأشغال، ومنظمة "UNDP" ومؤسسات أممية أخرى.

كما بيّن أن التعويضات البالغ قيمتها أقل من ألف دولار، سواء لفئة اللاجئ أو المواطن، ستتحملها وزارة الأشغال.

وأوضح أن التمويل الذي تعمل به الأونروا خاص بها وبمعزل عن التعهدات التي أعلنتها بعض الدول وأن لا علاقة لنا بالمنحة القطرية أو غيرها.

ونوه أن الاونروا، أطلقت نداًء خاصا أثناء الحرب، وحصلت على تمويل معين من أجل إعمار قطاع غزة.