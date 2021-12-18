إندلاع مواجهات مع الاحتلال قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس

إندلعت مساء اليوم السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، بعد أنباء عن تجمع مستوطنين بالمكان.

وكثف المستوطنين من اعتداءتهم في اليومين الأخيرين على المواطنين في نابلس وبيتا بشكل خاص بعد عملية "حومش" البطولية التي قُتل فيها مستوطن وأصيب اثنين آخرين.

وكان أصيب شاب فلسطيني، في وقت سابق اليوم السبت، برصاصة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة برقة شمال غربي نابلس في الضفة المحتلة، فيما أصيب العشرات بحالات الاختناق في تلك البلدة.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة أشهر فعاليات يومية وأسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة جبل صبيح.

جدير ذكره أنه منذ تلك الأحداث ارتقى 9 شهداء وأصيب المئات واعتقل العشرات في محاولة من الاحتلال وقف الفعاليات ولا سيما فعاليات الإرباك الليلي.

ويُشار إلى أنه يواصل أهالي بيتا وحرّاس الجبل منذ حوالي نصف العام فعاليات الإرباك الليلي بمشاهد وأصوات أضحت علامة فارقة وشارة نصر لأهالي القرية في معركتهم لاسترداد جبل صبيح، الذي أقام عليه الاحتلال بؤرة استيطانية قبل شهور.