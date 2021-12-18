الاعلام العبري يكشف عن مرافقة "الشاباك" لبينت أثناء زيارة الإمارات

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك رافق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال زيارته إلى الإمارات، الأسبوع الماضي.

ووفقاً لقناة كان العبرية، فإن رونين بار اجتمع خلال زيارته إلى أبو ظبي مع مسؤولين أمنيين إماراتيين، وبحث معهما سبل تعزيز العلاقات في القضايا الأمنية الإقليمية".

ووفقا للتقديرات التي أوردتها القناة، فإن القضايا الأمنية التي ناقشها رئيس الشاباك مع المسؤولين الأمنيين في أبو ظبي، تتعلق بالأمن الشخصي لـ"لإسرائيليين" الذين يزورون الإمارات.

وذكر التقرير أن ذلك يأتي على خلفية التقديرات "الإسرائيلية" حول المساعي الإيرانية لتنفيذ عمليات ضد أهداف "إسرائيلية" في الخارج.

يُشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت زار دولة الامارات الاحد الماضي، وقد التقى بحاكم دبي محمد بن زايد وقد تناقشا ملفات عدة، ابزرها قضايا المنطقة، وتأتي هذه الزيارة الأولى لبينت في إطار اتفاقية التطبيع المرفوضة فلسطينية.