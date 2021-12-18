السلطة تحاكم غدا 35 ناشطا عبر جلسات غير قانونية

تعقد محاكم السلطة في الضفة الغربية المحتلة، غدا الأحد، محاكمات لـ 35 ناشطا لأسباب ذات دوافع سياسية، بحسب ما أعلنت مؤسسة حقوقية.

وأفاد مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة"، مهند كراجة، اليوم السبت، أن السلطة ستعقد جلسات غير قانونية للنشطاء الـ 35، "بشكل يعتبر يومًا أسودًا تعيشه الضفة".

وأضاف كراجة أن "هناك 49 شخصًا من أنحاء الضفة لا زالوا موقوفين على خلفية سياسية لدى أجهزة السلطة الأمنية.

وتواصل أجهزة السلطة اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة والغربية بملاحقتهم واعتقالهم على خلفية سياسية.

كما واعتدت خلال الأيام الماضية على عدد من مواكب الأسرى المحررين وجنازات تشييع الشهداء، واستدعت مواطنين بسبب مشاركتهم في استقبال المحررين.

واختطف جهاز الأمن الوقائي مساء الجمعة الأسير المحرر الشيخ عطا الجبالي من باب أحد المساجد في مدينة جنين، من دون إبداء الأسباب.

ومساء الخميس، شنت حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في محافظة الخليل، طالت أسرى محررين ونشطاء وصحفيين.

واعتدت قبلها بيوم بوحشية على الأسير المحرر مجاهد التلفيتي أمام زوجته وطفله قبل اقتياده إلى أحد مقراته الأمنية في نابلس.

وجاء ذلك بعيد اعتقال أجهزة أمن السلطة، ثلاثة أسرى محررين من بلدة نعلين غرب رام الله.

وفي طولكرم، اعتقل وقائي السلطة الطالب في جامعة الخضوري مثنى المصري من طولكرم.

والخميس، انتقد عضو التجمع الديمقراطي الناشط عمر عساف مواصلة أجهزة السلطة سياسة الاعتقالات السياسية وتصعيد اعتداءاتها ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وحذر عساف من تلك الاعتقالات والاعتداءات تضرب السلم الأهلي الفلسطيني، وتعمق الأزمة في الساحة الفلسطينية.