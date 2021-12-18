أسعار الذهب اليوم في الجزائر السبت 18 ديسمبر 2021

انخفضت أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر خلال التعاملات المسائية من اليوم السبت، ليسجل نحو 8045 دينارا (57.87 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الجزائر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال تعاملات مساء اليوم السبت، ليصل إلى 7040 دينارا (50.64 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، مساء تعاملات السبت، ليسجل نحو 6034 دينارا (43.40 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4693 دينارا (33.76 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر مساء اليوم السبت، نحو 250.198 ألف دينار (1800 دولار).

وهبط سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) اليوم السبت، ليسجل نحو 56.316 ألف دينار (405.09 دولار).