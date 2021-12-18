إصابة شاب برصاصة "إسرائيلية" في نابلس

أصيب شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاصة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة برقة شمال غربي نابلس في الضفة المحتلة، فيما أصيب العشرات بحالات الاختناق في تلك البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب برصاصة مطاطية أطلقها قوات الاحتلال نحوه فيما أصيب آخرون بحالات الاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز الخانق، مشيرًا إلى جميع الاصابات تم نقلهم إلى المستشفى.

وشن عشرات المستوطنين أمس الجمعة هجوماً كبيراً على بلدة برقة، كاد أن يتحول الى مجزرة بحق المواطنين، لكن هبة أهالي القرية حالت دون ذلك رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت ب25 منزلاً.

ويؤكد جهاد دغلس نائب رئيس بلدية برقة أن حشد المستوطنين بأعداد كبيرة وحصار البلدة يذكر بما كان يجرى بداية الانتفاضة الثانية وخاصة في الأعوام 2002 و2003.

وأوضح دغلس أن ما حصل في برقة كان سيتحول لجريمة كبيرة لولا هبة الأهالي والشباب وتصديهم للمستوطنين الذين ينتشرون كالقطعان بحماية جيش الاحتلال.

وأشار الى أن شبابا كثر تعرضوا في الأشهر الماضية لاعتداءات من المستوطنين وأصيبوا بجراح وكسور.