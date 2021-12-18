وزارة الاقتصاد برام الله تفتح باب استيراد الاسمنت والعجول من الخارج

فتحت وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية، اليوم السبت، باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالإسمنت، ولحوم العجل، والخروف المجمدة، من الخارج.

وأوضحت وزارة الاقتصاد، أن عملية الاستيراد تلك السلع تبدأ اعتبارًا من يوم غد الأحد، ضمن القوائم السلعية ( (A1وA2)).

ودعت الراغبين في الاستيراد مراجعة الإدارة العامة للتجارة في مدينة رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات المطلوبة.

ونوهت الوزارة، أن آخر موعد لتقديم الطلبات الخاصة بالإسمنت ولحوم الخروف والعجل المجمدة، هو يوم الاحد القادم الموافق 26/12/2021، مشيرةً إلى أنها لا تنظر إلى الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.