منظمة الصحة العالمية: المتحورة "أوميكرون" تتفشى بسرعة فائقة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن إصابات المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا، تتضاعف في مناطق تشهد تفشيا محليا للفيروس، وذلك وسط تحذيرات أوروبية وأميركية من انتشار سريع للفيروس في أميركا ودول أوروبية.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن "المتحورة أوميكرون تتفشى بسرعة تفوق المتحور ‘دلتا‘، وباتت منتشرة في 89 دولة"، وأضافت أن "عدد الإصابات تضاعف خلال ما يراوح بين يوم ونصف و3 أيام في المناطق التي تشهد تفشيا محليا".

ولفتت المنظمة إلى أن أوميكرون ينتشر على نحو سريع في البلدان التي تشهد تسجيل مستويات مرتفعة من التطعيم بين السكان، ولم يتضح بعد إن كان السبب في ذلك يكمن في قدرة الفيروس على مقاومة اللقاح أمام قدرته المتزايدة على الانتشار أم في الأمرين معا.

وصنفت المنظمة الدولية، المتحورة أوميكرون على أنها متحورة مثير للقلق في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فور اكتشافه أول مرة، ولا يزال الكثير غير معلوم عنه، بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عن الإصابة به.