نادي الأسير: الاسرى الفلسطينيين يواصلون خطواتهم الاحتجاجية ضد السجان

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي يواصلون خطواتهم الاحتجاجية رفضًا لاستمرار عزل الأسيرتين شروق دويات، ومرح باكير، وكذلك رفضًا للاعتداء الذي تعرضت له الأسير إسراء غتيت من قبل قوات "النحشون الإسرائيلية".

وأوضح نادي الاسر، أن خطوات الأسرى تتمثل بالعصيان ورفض قوانين إدارة السجن، علمًا أنه وفي حال لم تستجب إدارة السجون لمطلبهم المتمثل بإنهاء عزل الأسيرتين ووقف الإجراءات التنكيلية بحقّ الأسيرات، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك خطوات احتجاجية إضافية.

وفي السياق، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأنّ الأسير مالك حامد (27 عامًا) من بلدة سلواد/ رام الله، يواجه ظروف عزل خطيرة في زنازين سجن "مجيدو"، أدت مؤخرًا إلى تفاقم وضعه الصحيّ، وذلك بعد أن تعرض بشكلٍ متكرر لاعتداءات ممنهجة من قبل السّجانين.

وقال نادي الأسير، إنّ "إدارة السّجن تحتجزه في زنزانة مجرّدة من أيّ مقتنيات أو احتياجات أساسية ومنها الحرمان من "الكانتينا" إضافة إلى حرمانه من حقّه بالزيارة".

وأشارت النادي، إلى أن تفاصيل ما يجري مع الأسير حامد بما فيها من عمليات سلب ممنهجة لأبسط مقومات الحياة الآدمية، إنما هي جريمة.

وذكر أنّه ومنذ مطلع العام الجاريّ صعّدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات العزل الإنفراديّ مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا بعد تاريخ عملية "نفق الحرّيّة"، حيث فرضت إدارة سجون الاحتلال العزل على العشرات من الأسرى في حينه، وما يزال عددًا منهم رهن ذلك.