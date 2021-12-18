طالع أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 18 ديسمبر 2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم السبت.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي 4.99.75 دينار، أما سعر اليورو فسجل 5.54.50 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 6.60 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.75.

استقر سعر الجنيه المصري عند 0.32.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.90.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي 4.61 للبيع و4.59 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.20 للبيع و5.18 للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 204 دنانير ،بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 238 دينارا.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 251 دينارًا،فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 272 دينارا.

وسجل كسر الفضة 2.5 دينار .