أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18 ديسمبر 2021.. تراجع طفيف

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، رغم استقرار "النفيس" عالميا بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياساته.

وتختلف أسعار الذهب في مصر، باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيهًا في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت، ليسجل نحو 910.91 جنيه، مقابل 912.81 جنيه في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم السبت، ليصل إلى مستوى 683.19 جنيه، مقابل 684.62 جنيه عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 531.37 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 455.45 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 341.59 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) خلال تعاملات اليوم السبت، ليصل إلى مستوى 797.06 جنيه، مقابل 798.72 جنيه، بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 28329 جنيها (1800 دولار)، مقابل 28388 جنيها (1803 دولارات) في ختام تعاملات أمس.

ونزل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت (8 جرامات من عيار 21)، ليسجل نحو 6377 جنيها (405.09 دولار)، مقابل 6390 جنيها (405.90 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس الجمعة.