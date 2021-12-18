ارتفاع اسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 18 ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، رغم استقرار "النفيس" عالميا بعد إعلان السياسات النقدية الأمريكية.

وتراوح سعر الدولار بداية تعاملات اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية في لبنان بين 27 ألف و27.100 ألف ليرة.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان خلال منتصف تعاملات اليوم السبت، ليسجل نحو 88.115 ألف ليرة (57.87 دولار)، مقابل 78.669 ألف ليرة (58.10 دولار) في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، السبت، ليصل إلى مستوى 66.087 ألف ليرة (43.40 دولار)، مقابل 65.753 ألف ليرة (43.58 دولار) أمس الجمعة.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.401 ألف ليرة (33.76 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 44.058 ألف ليرة (28.93 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان، خلال منتصف تعاملات السبت، ليسجل نحو 77.103 ألف ليرة (50.64 دولار)، مقابل 76.712 ألف ليرة (50.84 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان اليوم السبت، نحو 2.740 مليون ليرة (1800 دولار)، وجاء سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 616.821 ألف ليرة (405.09 دولار).