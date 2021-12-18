بجودة عالية .. رابط بث مباشر مباراة الجزائر ضد تونس في نهائي كأس العرب 2021  اليوم السبت 18-12-2021

بث مباشر مباراة الجزائر ضد تونس في نهائي كأس العرب 2021 اليوم السبت الموافق 18-12-2021 ، وضع لكم فريق فلسطين اليوم رابط البث الذي يتميز بانه ينقل المباراة بجودة عالية وبدون تقطيع او تشويش حيث يترقب ملايين المتابعين في شتى الدول انطلاق صافرة المباراة على ملعب البيت في قطر ، بالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة للمنتخبين .

وفي هذه المباراة اقر الفريق وضع رابط بث مباشر لمباراة الجزائر وتونس في كأس العرب وذلك بعد عمليات بحث واسعة من الجمهور المتابع لهذه البطولة فيما من المتوقع ان تشهد المباراة جو يملئه الحماسة الشديدة من اجل تحقيق الفوز وبالتالي الانتصار وحصد اللقب وهي على النحو التالي

موعد مباراة الجزائر وتونس

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2021 بين الجزائر وتونس على ملعب البيت في قطر في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت مصر .

التشكيلة المتوقعة لمنتخب تونس امام الجزائر

ولقد وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة لمنتخب تونس امام الجزائر وهو على النحو التالي: معز حسن، بلال العيفة ، ياسين مرياح ، منتصر الطالبي ، غيلان الشعلالي ، الفرجاني ساسي ، محمد دراغر ، محمد أمين بن حميدة ، حنبعل المجبري ، يوسف المساكني ، سيف الدين الجزيري

يشار إلى أن اللجنة المنظمة لكأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" أعلنت نفاد جميع التذاكر المخصصة للمباراة المنتظرة بين مصر وتونس ضمن الدور نصف النهائي من البطولة غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 على أرضية ملعب "974" الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.

تردد الجديد قناة بي ان سبورت bein sports 1 2022 مباراة الجزائر وتونس

القمر التردد والاستقطاب معدل الترميز

النايل سات 12245 عمودي 27500

سهيل سات 1 11566 أفقي 27500

نايل سات الارسال dvb-s2 التعديل 8 psk 12730 تلقائي 27500 ... وفي نهاية المقالة حول بث مباشر مباراة الجزائر وتونس نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم مع مشاهدة ممتعة مع الاهل والاحباب والأصدقاء .