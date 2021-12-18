قطر تحصد المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021

حصد المنتخب القطري، اليوم السبت، المركز الثالث في بطولة كأس العرب، بعد الفوز على جارها المصري بركلات الترجيح، بنتيجة "5-4".

وانتهت المباراة التي أقيمت على استاد 974 بالعاصمة بوقتها الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل السلبي 0-0.

وأحرز خماسية المنتخب القطري كل من اللاعبين خورخي بوعلام وعبد الكريم حسن فضل الله وأحمد علاء الدين عبد المتعال وأكرم حسن عفيف وكريم بوضياف، في المقابل سجل رباعية المنتخب المصري كل من اللاعبين محمد مجدي افشة وعمرو السولية وأحمد أبو الفتوح وأكرم توفيق.

يشار إلى أن المنتخب الجزائر ضد تونس سيلعبان اليوم في المباراة النهائية من بطولة كأس العرب 2021 التي تنظمها دولة قطر، وسط ترقب كبير من الجمهور لتحديد الفائز.