منتخب قطر يحصد المركز الثالث في كأس العرب 2021

اكتفى منتخب قطر بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العرب 2021 بعد فوزه على منتخب مصر في مباراة تحديد المركز الثالث.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح "العنابي" بعد أن خسر الأفضلية أمام مصر، بإهدار الركلة الأولى عن طريق القائد حسن الهيدوس.

وأهدر محمد شريف مهاجم منتخب مصر، الركلة الأخيرة التي تصدى لها حارس قطر، ليمنح بلاده المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ولم ينجح المنتخبان في هز شباك على مدار أشواط المباراة، رغم المحاولات هنا وهناك على فترات.

كان منتخب مصر خسر مباراة الدور نصف النهائي على يد نظيره التونسي بهدف ذاتي قاتل، في الثواني الأخيرة.

في المقابل، تعرض منتخب قطر لهزيمة قاتلة أيضا بنتيجة 2-1 أمام الجزائر، مساء يوم الأربعاء الماضي.

ومن المنتظر أن تختتم منافسات كأس العرب 2021، بالمباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي تونس والجزائر، في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.