داخلية غزة تعلن كشف أسماء المسافرين "جوازات مصرية" للسفر يوم غد الاحد

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن أسماء المسافرين من كشف "جوازات مصرية" وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غد الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن السفر يوم غد يكون للحافلات السابعة والثامنة، والتاسعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/42) هنا وجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/24) هنا .

وأكدت ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعيًا المسافرين إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت الداخلية، المسافرين ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.