"مشعل" و"النخالة" يؤكدان على ضرورة تحشيد الأمة وأحرار العالم حول مشروع المقاومة

اتفقت حركتا حماس والجهاد الاسلامي على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في الداخل والخارج، والعمل على تحشيد الأمة وأحرار العالم حول مشروع المقاومة.

جاء ذلك خلال لقاء ضم قائد حركة حماس في الخارج خالد مشعل، والامين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، في العاصمة اللبنانية بيروت

وقد استعرض الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية، والملفات الوطنية، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس مقاومة الاحتلال وحماية القدس والمسجد الأقصى وتحرير الأسرى، وكسر حصار غزة، كما تم البحث في الأوضاع الفلسطينية في لبنان.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز المقاومة لا سيما في الضفة الغربية، مؤكدين تمسكهما بخيار المقاومة سبيلاً وحيدًا لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات.

كما أدان الجانبان المجزرة البشعة التي حصلت في مخيم البرج الشمالي، مشددين على ضرورة المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها، مطالبين الجهات المختصة بضرورة العمل على ملاحقة القتلة ومحرضيهم، وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

وقد اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في الداخل والخارج، والعمل على تحشيد الأمة وأحرار العالم حول مشروع المقاومة.

كما قدّم القائد النخالة التهنئة للأخوة في حركة المقاومة الإسلامية حماس بذكرى انطلاقتهم الـ 34.