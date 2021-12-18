أبو حسنة يكشف أخر مستجدات ملف الإعمار والدفعات المالية

أكد المستشار الاعلامي لـ"لأونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم السبت، أن " الاونروا" فتحت كافة مكاتب الخدمات الاجتماعية في قطاع غزة اليوم لتمكين الالاف أصحاب المنازل التي أصيبت بأضرار جزئية خلال الحرب الاخيرة "مايو" 2021من استلام تعويضاتهم.

وقال أبو حسنة خلال تصريحات صحفية، إن" أكثر من 2200 لاجئ فلسطيني توجهوا اليوم لمكاتب الخدمات للتوقيع على تعهدات استلام تعويضاتهم والتي ستدفع لهم خلال الايام القادمة من البنوك".

أضاف:" الاونروا ستدفع لهذه الفئة مبلغ 3.5 مليون دولار فيما سيتواصل الدفع لما تبقى من هذه الفئة خلال الايام القادمة" ، موضحا بأن المبالغ التي تدفع الان هي للتعويضات بين 1000 الى 3000 دولار وما اكثر من ذلك سيتم دفعه بعد الانتهاء من هذه المرحلة ويقدر عددهم بحوالي 4000 عائلة ".

وأوضح أن "الاونروا" وضعت خطة شاملة لعملية إعادة اعمار منازل اللاجئين الفلسطينيين، لافتا إلى أن التنفيذ سيكون لكافة الفئات وبالذات اصحاب المنازل المدمرة تدميرا شاملا سيبدأ قريبا.

وأشار إلى أن "الاونروا" ستدفع بدل إيجار لمدة أربع شهور لحوالي 800 عائلة، موضحاً بأن 400 عائلة من التي اصيبت منازلها بإضرار جسيمة غير صالحة السكن تم إعادة اسكانها فيما تبقي حوالي 65 عائلة فقط ستعود قريبا جدا بعد اتمام عملية اعادة اعمار منازلها وهي مستمرة ولم تتوقف.