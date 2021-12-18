تشهد محركات البحث عمليات متزايدة حول رابط أو فيديو مباشر مباراة تونس والجزائر نهائي كأس العرب 2021 التي تُنظم في ملاعب دولة قطر منذ اسابيع عدة.

وتشهد المباراة النهائية لكأس العرب 2021 اهتمامًا كبيرًا جدًا في الوطن العربي لمتابعة مجريات وأحداث مباراة كرة القدم بين الجزائريين والتونسيين.

وكان المنتخب الجزائري وصل الى نهائي الكأس بعدما تمكن من الفوز على منتخب قطر في نصف نهائي الكأس في الدقيقة 107 من بدل الضائع للشوط الثاني من المباراة، وانتهت المباراة بهدفين لهدف.

أما المنتخب التونسي في وصل الى نهائي الكأس بعدما تمكن من الفوز على منتخب مصر في نصف نهائي الكأس في الدقيقة 93 من بدل الضائع للشوط الثاني من المباراة وانتهت المباراة بهدف نظيف.

موعد مباراة الجزائر وتونس

من المقرر ان تقام مباراة نهائي كأس العرب بين منتخب الجزائر ومنتخب تونس مساء اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 على استاد البيت في قطر.

وتنطلق صافرة نهائي كأس العرب 2021 في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر وتونس، والساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الخامسة بتوقيت القدس المحتلة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب 2021

من المقرر أن تُبث مجريات المباراة مباشرة على القنوات التالية:

( قناة beIN Sports HD 1 وقناة beIN Sports HD 2 بتعليق الكابتن حسن العيدروس، وقناة Alkass One HD بتليق الكابتن أحمد الطيب اضافة إلى قناة beIN Sports Connect).

شاهد بث مباشر مباراة تونس والجزائر نهائي كأس العرب 2021 عبر وكالة فلسطين اليوم ..