5 وفيات و165إصابة جديدة بفايروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 5 حالات وفاة و 165 إصابة جديدة بفايروس كورونا في فلسطين.

وبينت الوزيرة خلال التقرير اليومي الخاص بفايروس كورونا،أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 6، الخليل 21، بيت لحم 32، جنين 11، رام الله والبيرة 28، نابلس 8، طولكرم 3، ضواحي القدس 1، سلفيت 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 55".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 13، الخليل 68، بيت لحم 48، جنين 9، رام الله والبيرة 51، نابلس 18، طولكرم 14، ضواحي القدس 0، سلفيت 1، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 120".

وسجلت 3 حالات وفاة في الخليل وحالة في بيت لحم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وحالة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 104 مرضى، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.