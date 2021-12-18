ننشر لكم عبر وكالة "فلسطين اليوم" فيديو مباشر مباراة مصر وقطر في كأس العرب 2021 في مباراة للصراع على المركز الثالث والرابع في كأس العرب.

ومن المقرر ان مباراة مصر وقطر اليوم السبت 18 نوفمبر 2021 على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت قطر.

يُشار إلى أن منتخب مصر وصل إلى مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العرب 2021، بعد الخسارة أمام تونس في مباراة الدور نصف النهائي بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 90+5 عبر عمرو السولية قائد "الفراعنة" في مرماه عن طريق الخطأ.

واستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب 2021 بالفوز على لبنان بهدف نظيف، قبل أن يمطر شباك السودان بخماسية، ثم تعادل أمام الجزائر بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

أما منتخب قطر، فقد وصل إلى مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العرب 2021، بعد الخسارة أمام الجزائر في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 2-1 في مباراة درامية.

واستهل "العنابي" مشواره في كأس العرب 2021 بفوز صعب على البحرين بهدف نظيف، ثم حقق قطر الفوز على عمان بنتيجة 2-1، واختتم دور المجموعات بالفوز على العراق بثلاثية نظيفة.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن يتم نقل المباراة مباشرة على القنوات التالية:

(Alkass One HD بتعليق الكابتن خالد الحدي - beIN Sports HD 1 بتعليق الكابتن حفيظ دراجي وقناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports Connect).