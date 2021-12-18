وفاة و55 إصابة جديدة بفايروس كورونا بغزة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، صباح اليوم السبت، التقرير اليومي الخاص بالحالة الوبائية خلال الـ24ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في التقرير الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن حالة وفاة واحدة و55إصابة جديدة و120 حالة تعافٍ جديدة، سجلت بعد اجراء 599 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية

وأشارت الوزارة إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين بلغ 189112 اصابة و اجمالي الحالات النشطة وصل إلى 1636 حالة ، و اجمالي المتعافين 185806 حالة، فيما بلغ اجمالي الوفيات 1670 وفاة.

وأوضحت أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 54 حالة.

وبشأن التطعيمات، أكدت الوزارة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 526541 شخص