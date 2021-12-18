بالفيديو والصور قوات الاحتلال تعتدي على سيدة فلسطينية قبل اعتقالها في الخليل

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة فلسطينية؛ بعد اطلاق النار عليها بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في مدينة الخليل بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن جنود الاحتلال المتركزة على أحد الحواجز العسكري القريبة من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل؛ قامت بإطلاق النار والاعتداء الجسدي على فتاة فلسطينية (30 عام)، أدى لاصابتها بحراح متوسطة نتيجة الاعتداء عليها، بزعم إصابتها مستوطن بجروح طفيفة في عملية طعن في المدينة.

وفي نفس السياق، قالت المتحدثة باسم نجمة نجمة داود الحمراء:" الساعة 10:47، ورد تقرير على الخط الساخن 101 التابع لجمعية نجمة داود الحمراء حول محاولة طعن بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل تم تقديم الاسعافات الاولية لمستوطن يبلغ من العمر 38 عامًا ووصفت اصابته بالطفيفة



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