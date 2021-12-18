"الشباب والثقافة" توضح شروط القبول لـمشروع "قرض الزواج الحسن"

قال مدير عام صندوق دعم الشباب في الهيئة العامة للشباب والثقافة عصام الهبيل، صباح اليوم السبت، إن " مشروع "غزة تنهض" يستهدف الفئة العمرية من سن 22 إلى 35 عام من الذين تضرروا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، سواءً مُتضررين جسدياً أو في الممتلكات.

وأضاف الهبيل خلال حديث لـ"إذاعة صوت الأقصى" أن " غداً سيبدأ التسجيل لـ "قرض الزواج الحسن" بمبلغ 2000 دولار، ويستهدف الفئة العمرية من 22 عام إلى 35 عام، ويمتد التسجيل من الغد إلى نهاية نهار يوم الخميس".

وأشار إلى أن الموانع في معايير مشروع "غزة تنهض" هو أن يكون المُتقدم للطلب موظفاً، أو أخذ قرضاً حسناً أو تمويلاً وما زال في مرحلة سداد هذا القرض أو التمويل.

وأضاف" أيضا شرط قرض الزواج لا بد أن يكون المتقدم للطلب خاطباً، ويجب ألّا يكون أعزباً وألّا يكونَ متزوجا".

وأعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة، خلال الأسبوع الماضي، عن بدء التسجيل في النسخة الثالثة من برنامج "دلني على السوق" "غزة تنهض" للمشاريع الريادية الصغيرة بتمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

وقالت الهيئة، إن هذه النسخة تستهدف المتضررين من العدوان الأخير على قطاع غزة مايو 2021 (معركة سيف القدس)

وذكرت أن التسجيل سيبدأ في 19/12/2021 وحتى 02/01/2022 وذلك عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3m7tlcB.

وأشارت الهيئة، إلى أن الطلبات ستخضع لمراحل فرز وتقييم وزيارات ميدانية.