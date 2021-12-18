محلل سياسي: مناورة الغرفة المشتركة ستجبر "إسرائيل" على سماع العديد من الرسائل

أكد الكاتب والمحلل السياسي حسن لافي، أن التوقيت التي ستنفذ فيه المناورات العسكرية التي أعلنت عنها الغرفة المشتركة والمقرر تنفيذها خلال الأيام القادمة خاصة في ظل تعلى الأصوات "الاسرائيلية" بمهاجمة قطاع غزة، من أبرز الرسائل التي تريد أصلها المقاومة بأنها على استعداد وجهوزية كاملة للرد على أي اختراق "اسرائيلي" .

وقال لافي خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، إن " المقاومة وعبر غرفتها المشتركة اختارت تنفيذ المناورة تريد أن توصل للاحتلال رسالة أنها بحالة جهوزية عالية، وأنها قادرة على خلط الاوراق ليس في فلسطين وحسب وإنما في المنطقة ككل، وليس كما يعتقد أن المقاومة تراجعت بعد معركة سيف القدس لان أساس المقاومة تحرير فلسطين والدفاع عنها".

وأضاف " كما تريد المقاومة، أن تقول أنها ليس فقط في حالة دفاع ، وانما أصبح لديها العديد من الوسائل الهجومية القادرة على اختراق الحصن الاسرائيلي والذي يتغنى به دائما والذي كان أخره العائق تحت أرضي على حدود قطاع غزة".

وأوضح الكاتب لافي، أن المقاومة ورغم الفارق تصنع المعجرة أمام الاحتلال الذي يمتلك وابل من الطائرات والدولة التي تصنف نفسها "النووية" أصبحت تندحر أمام المقاومة، وغير قادرة على تحقيق الحسم العسكري في كافة المواجهات التي خاضتها مع المقاومة".

وبشأن تصاعد العمليات الفدائية في الضفة، أكد أن الضفة أصبح لدي رجالها قناعة، أن معادلة التعايش مع الاحتلال لا يمكن تحقيقها في ظل الاعتداءات المستوطنين والاعتقالات والاستيطان ، لافتا إلى أن كل عوائل انتفاض الضفة الفلسطينية أصبحت حاضرة والارقام تثبت ذلك كل يوم بأن المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة الاحتلال من خلال عمليات اطلاق النار واخرها في نابلس.