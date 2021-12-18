راصد جوي يوضح أخر تطورات المنخفض القادم في فلسطين

قال الراصد الجوي عاصم عصيدة اليوم السبت 18-12-2021: "إن المنخفض الجوي حالياً مُنحصر في قطاع غزة ومناطق وسط فلسطين وهو حالياً في ساعاته الأخيرة"، مشيرًا إلى أن الليلة الماضية شهدت هطولات مطرية ممتازة.

وأضاف عصيدة في تصريح لـ "إذاعة صوت الأقصى": " غدًا الأحد من المتوقع ان تكون الأجواء مشمسة لكن ستبقى الأجواء باردة استعداداً لدخول المنخفض الجوي الثاني والمتوقع وصوله يوم الاثنين".

وأوضح أن المنخفض القادم سيكون التركيز الأكبر للمنخفض على شمال ووسط فلسطين، والمناطق التي حظها أكبر من المنخفض في "قطاع غزة" هي مناطق وسط وشمال القطاع.

ولفت إلى ان سرعة الرياح ستكون ليلة الأحد متوسطة والتوقع الحالي لسرعتها هو 50 كلم، وبشكل عام المنخفض القادم مررنا في منخفضات أقوى منه، وليس منخفضاً خطيراً ومخيفاً، بل هو حدث موسمي حدث منخفضات أعمق منه خلال السنوات الماضية".