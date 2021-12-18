مهرجان مدل بيست في السعودية يُثر غضب النشطاء

أثار مهرجان مدل بيست المقام في المملكة السعودية غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بين النشطاء الذين هاجموا الجهات المشرفة على اقامة هذا المهرجان بعد انتشار فيديوهات خادشة للحياء وفيديوهات لترك القاذورات والقُمامة في المنطقة التي أقيم فيها المهرجان.

يُشار إلى أن هيئة الترفيه السعودية أعلنت عن تنظيم حفلات مدل بيست لمدة أربعة ايام وهذه الحفلات عبارة عن مهرجانات خليعة تنشر الفسق والفسوق بين ابناء المملكة السعودية وهذا ما أكدته الفيديوهات المنتشرة على حسابات منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديوهات خطيرة لحفلات "ماجنة" بين الفتيات والفتية المراهقين الأمر الذي اثار غضبًا واسعًا بين النشطاء.

ناشطة سعودية هاجمت تركي آل الشيخ وقالت: "خاف ربك يا تركي بنات وتحرش ورقص وفساد"، "استغفر الله يا ناس خافوا ربكم، ما تدرون انه حرام".

وأضافت: "والله غريب أول نقول السعودية وبالنهاية زي كذا؟!!! وتقولون انتم بلاد مسلمين!!!! خافوا ربكم اتقوا الله".

مهرجان مدل بيست

وقال ناشطٌ أخر: "والله مو معقول الي قاعد يصير ايش هذا يا ناس حرام حرام خافو الله تكفون شي مو طبيعي يا ربي والله شي يصيح كيف ترضون كذا تصير حياتنا كيف؟!.

وكتب ناشط أخر: "الي قاعد اشوفو بالرياض وجده مو طبيعي ابدا وكأن الاسلام يعود غريباً كما كان لا تقولو انفتاح لان ما في شيء اسمه انفتاح في الاسلام عند التعري وتحرش احنا بلد الحرمين حرام الي يصير فيها حرام".

وناشد العديد من النشطاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإغلاق ما تُسمى هيئة الترفيه السعودية واعادة تفعيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يُشار إلى أن الفساد انتشر علنًا في المملكة العربية السعودية بعد تعطيل عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأسيس هيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ والتي أقامت حفلات "ماجنة" تسببت بنشر الفساد والفسوق بين أبناء المملكة.