سعر الدولار اليوم السبت في مصر 18 ديسمبر 2021، استقر متوسط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، السبت 18 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لدى ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وشركات الصرافة والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر 18 ديسمبر 2021

أعلى سعر للدولار في مصر

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وبحسب مسح للأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، من هذه البنوك ،التجاري الدولي، القاهرة، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، HSBC، وبلوم مصر، المصرف المتحد، عودة، المصري الخليجي، كريدي أجريكول، المشرق، العربي الأفريقي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، عند 17.76 جنيه للشراء، و 17.87 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، ثابتا عند 20.93 جنيه للشراء، و 21.06 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

استقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، نحو 51.59 جنيه للشراء، و 52.04 جنيه للبيع.