سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، ارتفع سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم

وتراوح سعر الدولار بداية تعاملات اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية في لبنان بين 27 ألف و27.100 ألف ليرة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

البيع للبنوك التجارية بسعر الصرافة

قال مصرف لبنان المركزي إنه سيبدأ بيع الدولار للبنوك التجارية "على أساس سعر الصرف المعلن.. على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة (الصيرفة)، لكن المحللين يقولون إن توفير المزيد من العملة الصعبة لن يفعل شيئا يذكر لدعم الليرة اللبنانية المتعثرة.

ويواجه الاقتصاد اللبناني تراجعا منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.

وانخفضت الليرة اللبنانية، التي كان يجري تداولها عند 1500 مقابل الدولار قبل الأزمة، إلى نحو 25 ألف ليرة في السوق غير الرسمية. وجرى تداولها على منصة الصيرفة بالأمس عند 22300 مقابل الدولار.