سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 18 ديسمبر 2021

سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 18 ديسمبر 2021، استقر سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة، السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وبلغ سعر شراء الدولار في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3550 ليرة للشراء، و3585 للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

وبلغ سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا، 3995 ليرة للشراء، و4035 ليرات للبيع.

في المقابل، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 4705 ليرة للشراء، و4755 ليرات للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

وزاد سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) عند 945 ليرة للشراء، و956 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء)، 966 ليرة للشراء، و976 ليرة للبيع.