سعر الذهب اليوم السبت 18 – 12 -2021 في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:12 ص
18 ديسمبر 2021
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شهد سعر الذهب اليوم السبت 18 – 12 -2021 في فلسطين ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية.

ونقدم لكم عبر وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 180.84 شيكل $57.87

سعر الذهب عيار 22  165.77 شيكل $53.05

اسعار الذهب عيار 21 158.24 شيكل $50.64

اسعار الذهب عيار 18 135.63 شيكل $43.40

سعر الذهب عيار 14  105.49 شيكل $33.76

سعر الذهب عيار 12  90.42 شيكل  $28.93

اسعار أوقية الذهب     5,624 شيكل  $1,800

اسعار جنيه الذهب      1,266 شيكل  $405.09

اسعار كيلو الذهب      180,840 شيكل       $57,868

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

17 ديسمبر     180.82       158.22       135.62       105.48       90.41

16 ديسمبر     179.24       156.84       134.43       104.56       89.62

15 ديسمبر     179.56       157.12       134.67       104.74       89.78

14 ديسمبر     178.89       156.53       134.17       104.35       89.44

13 ديسمبر     179.16       156.77       134.37       104.51       89.58

12 ديسمبر     177.93       155.69       133.45       103.79       88.96

11 ديسمبر     177.91       155.67       133.43       103.78       88.95

10 ديسمبر     177.94       155.70       133.46       103.80       88.97

9 ديسمبر      179.79       157.32       134.84       104.88       89.89

8 ديسمبر      179.79       157.32       134.84       104.88       89.89

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