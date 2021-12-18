تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 18-12-2021

توقعت دائرة الارصاد أن تكون حالة الطقس اليوم السبت 18-12-2021 غائمة جزئيًا وباردة نسبيًا مع ارتفاع طفيف على الحرارة مع بقائها "حول إلى" دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وأشارت دائرة الأرصاد إلى هناك فرصة لزخات محلية من الأمطار في بعض المناطق خصوصاً في الصباح، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي وتسود أجواء باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً

وغدًا الأحد لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً بشكل عام، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي وتسود أجواء باردة بشكل ملموس خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً.

ويوم الاثنين يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة مع بداية تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق نسبياً، ويأتي مصحوباً بكتلة هوائية باردة الى باردة جداً، وتشتد سرعة الرياح خلال ساعات النهار بشكل كبير، وتتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار المتفرقة في معظم المناطق بإذن الله، وتكون الهطولات مصحوبة بتساقط زخات البرد، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس مع أجواء باردة بشكل كبير، وتشتد الهطولات وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية على السواحل، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

أما الثلاثاء القادم تبقى البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة التي تؤثر على المنطقة، وتكون الأجواء باردة بشكل ملحوظ في كافة المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار خصوصاً في السواحل والشمال، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير وتتسع رقعة الهطولات بشكل أفضل مقارنة بالنهار، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.