طالع أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي السبت 18-12-2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم السبت 18 ديسمبر 2021.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند نفس مستوى تعاملات أمس.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5 دينارات.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.54 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.60 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.75 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.90 دينار.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.61 دينار للبيع و4.59 دينار للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.20 دينار للبيع و5.18 دينار للشراء.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 204 دينارات ليبية.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 238 دينارا ليبيا.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 251 دينارا ليبيا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 272 دينارا ليبيا.

وسجل كسر الفضة 2.5 دينار استقرار سعر الدولار في ليبيا اليوم.