طالع أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 18 ديسمبر 2021

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الجزائر اليوم السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، تزامناً مع صعود المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر خلال اليوم السبت ليسجل نحو 8094 دينارا (58.29 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الجزائر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال تعاملات السبت ليصل إلى 7082 دينارا (51 دولارا).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل نحو 6071 دينارا (43.72 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4722 دينارا (34 دولارا).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر اليوم، نحو 251.722 ألف دينار (1813 دولارا).

وارتفع سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) اليوم ، ليسجل نحو 56.659 ألف دينار (408.01).