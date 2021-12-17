طالع أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 18 ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 18 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا .

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 146.040 ألف ليرة (58.13 دولار).

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، ليصل إلى نحو 109.532 ألف ليرة (43.59 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا، نحو 85.190 ألف ليرة (33.91 دولار)، كما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا، نحو 73.020 ألف ليرة (29.06 دولار).

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولا بالأسواق) السبت، ليسجل نحو 127.788 ألف ليرة (50.86 دولار).

كما زاد متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، إلى نحو 4.541 مليون ليرة (1808 دولارات).

كذلك صعد متوسط سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21) إلى مستوى 1.022 مليون ليرة (406.89 دولار).