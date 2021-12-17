ارتفاع أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 18 ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، تزامنا مع صعود المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، إلى نحو 84.774 ألف دينار (58.06 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في العراق، إلى نحو 74.179 ألف دينار (50.81 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18، مساء تعاملات اليوم في العراق، إلى نحو 63.581 ألف دينار (43.55 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي، فقد صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 49.452 ألف دينار (33.87 دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في العراق، ارتفاعًا إلى نحو 2.636 مليون دينار.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في العراق، إلى نحو 593.432 ألف دينار (406.46 دولار).