غزة: خبير في علم الميكروبات يحذر من خطورة متحور اميكورن و يدعو لتلقي اللقاحات المضادة

أكد أستاذ علم الميكروبات والكائنات الدقيقة بالجامعة الإسلامية عبد الرؤوف المناعمة أن أميكورن متحور يثير القلق بسبب تنوع طفراته، ويعد أسرع انتشارا، ولديه القدرة للهروب من الأجسام المضادة وقدرة على خداع جهاز المناعة.

و أوضح المناعمة في تصريح صحفي له اليوم الجمعة أن الحالات المصابة بالمتحور الجديد حول العالم ما زالت قليلة ومن المبكر الحديث عن مدى خطورته، مشيرا الى أن ما تقوم به دول العالم هو إجراءات احترازية بسبب قلة المعلومات حول هذا المتحور وخطورته.

و لفت الى أن اللقاحات تقلل من خطر الإصابة، داعيا الجميع للتوجه نحو التطعيم لزيادة وقاية المجتمع.

و أضاف: "نحن ما زلنا في الجائحة وقد ندخل في موجة رابعة من انتشار الفايروس، لذا أدعو المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة."

و أشار المناعمة الى أن الشتاء تزداد فيه الفايروسات، وقدرة الفايروس بالبقاء في الأجواء عالية، والشتاء بيئة خصبة لانتشار الأمراض.