ارتفاع الذهب على حساب الدولار في ظل المخاوف من "أوميكرون"

استمرت أسعار الذهب بالارتفاع على حساب الدولار، اليوم الجمعة، في ظل المخاوف من متحور كورونا الجديد "اوميكرون".

وبحلول الساعة 7:00(ت.غ)، ارتفع المعدن الأصفر في التعامل الفوري بأكثر من 7 دولارات أو بنسبة 0.39 بالمئة، إلى 1806.44 دولار للأوقية.

في المقابل زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بأكثر من 9 دولارات أو بنسبة 0.51 بالمئة، إلى 1807.3 دولار للأوقية.

وكان قد شهد الخميس، تسجيل مكاسب للذهب بنحو 0.3 بالمئة في التعاملات الفورية، وواحد بالمئة للعقود الآجلة.

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية امام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.09 بالمئة إلى 95.9 نقطة.

كما أن انخفاض الدولار يقلل من كلفة اقتناء الذهب على حاملي العملات الأخرى.

جدير ذكره أنه جاء ارتفاع الذهب وانخفاض الدولار رغم قرار الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، يوم الأربعاء، بتسريع عملية تقليص برنامجه لشراء السندات لينتهي في مارس/آذار 2022، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد سابقا في يونيو/حزيران من نفس العام.

بدوره أعلن المركزي انه يمهد لرفع الفائدة ثلاث مرات بحلول نهاية العام 2022، في مسعى لمواجهة التضخم، الذي ارتفع إلى 6.8 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأسرع وتيرة منذ 39 عاما.

وقرر المركزي الأوروبي امس الخميس، تقليص مشتريات سندات الدين، التي تبلغ حاليا 70 مليار يورو شهريا، وصولا إلى وقفه تماما في آذار/مارس 2022.

كما قرر بنك انكلترا المركزي رفع سعر الفائدة 150 نقطة أساس إلى 0.25 بالمئة من 0.1 بالمئة، في أول زيادة لأسعار الفائدة البريطانية منذ أغسطس/آب 2019.