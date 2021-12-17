المستوطنون يعتدون على المحرر أبو العز في نابلس

اعتدت قطعان المستوطنين، مساء اليوم الجمعة، على الأسير المحرر الشيخ إبراهيم أحمد أبو العز (62 عامآ) من منطقة زيتا في طولكرم، في منطقة حوارة جنوب نابلس المحتلة.

وقال المحرر أبو العز في مقابلة خاصة:" إنه تم الاعتداء عليهم من خمسة مستوطنين، خرجوا من مفترق حوارة، مشيرآ إلى أن المستوطنين كانوا بحراسة جنود الاحتلال، التي لم تمنع اعتداءاتهم على المواطنين".

وأضاف أبو العز: "أن الحادث تم بينما كان ذاهب إلى مناسبة عرس لأحد أصدقائه، حيث قام قطعان المستوطنين بإلقاء قطع الحجارة الكبيرة على السيارة التي كان يستقلها، لافتآ إلى إصابته بكسر في الصدر إثر تكسر زجاج السيارة، ويرقد على إثرها في مستشفى رفيديا بنابلس.

جدير ذكره أن المحرر أبو العز، أمضى في سجون الاحتلال 14 عامآ، وهو شقيق الشهيد خالد أبو العز الذي استشهد في 2002م.